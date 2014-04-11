G20会议：日本向G20表达支持IMF援助乌克兰--财相麻生太郎

“(在G20会议上)我曾说过，我们欢迎并支持IMF向乌克兰快速提供援助的努力，因地缘政治风险的不确定性可能对全球经济有负面影响，”麻生参加G20晚宴后对记者表示，他并认为其他国家同意他的看法。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)