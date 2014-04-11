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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 12:38 BJT

G20会议：日本向G20表达支持IMF援助乌克兰--财相麻生太郎

(更正：因英文原文有误，修正内文以厘清为“日本支持”IMF援助乌克兰，非“G20支持”)

路透华盛顿4月11日 - 日本财务大臣麻生太郎周四称，他向20国集团(G20)官员表示，他乐见国际货币基金组织(IMF)对乌克兰提供快速援助。

“(在G20会议上)我曾说过，我们欢迎并支持IMF向乌克兰快速提供援助的努力，因地缘政治风险的不确定性可能对全球经济有负面影响，”麻生参加G20晚宴后对记者表示，他并认为其他国家同意他的看法。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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