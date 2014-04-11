《外汇专栏》欧洲央行政策维稳可能帮助欧元/美元短期升至1.40

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley； 编译 李爽

路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元可能很快就会升至1.40，因为欧洲央行言论所产生的效果遭遇收益递减规律，同时投资者仍非常偏爱欧元区二线国家债券。

欧洲央行总裁德拉吉概述了放宽货币政策的选择，但未做任何承诺，之后欧元只是短暂下跌。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三公布的3月18-19日会议记录表明，央行希望控制对政策收紧的预期。

这个消息出来，正赶上交易员已经对做空欧元失去信心，因而打压美元，进而推升欧元兑美元。

投资者明显偏爱欧元区二线国家债券支撑看涨欧元的观点。随着投资者热烈迎接希腊近四年来的首次发债，区内二线国家也跟风受到追捧。

央行的欧元需求重燃，欧元进一步升值有可能让常态买家紧张不安，也说明了这一点。

欧洲央行总裁德拉吉在4月3日政策会议发表讲话，一方面很艺术地说明欧元区进一步放宽政策的路径，同时又有意不做出切实承诺。

“我们在讨论时谈及降息、降低存款利率，也谈到继续以固定利率足额供应流动性以及量化宽松，”德拉吉称。

外汇市场把德拉吉的讲话视为卖出欧元的线索，当天欧元收报1.3718，盘中高见1.3805。而到周四，欧元涨势已经不止是收复失地了。

“面对低通胀压力，货币政策适合偏向宽松，”德国央行总裁周二魏德曼表示。魏德曼是欧洲央行24位管委中的主要鹰派人士。

尽管魏德曼证实，央行“准备采取进一步举措避免低通胀持续太长时间，”不过似乎他也不确信目前正在考虑的选项是灵丹妙药。

“必须牢记，我们目前谈论的所有宽松货币举措都未曾采用过，”魏德曼说。

他的公开警告让德拉吉的言论有点失色，这样一来也消除了德拉吉讲话对欧元汇率的负面影响。

同时，二线国家公债获得强劲需求，也给欧元注入了强心剂。

交易员认为，欧元已经走过一个完整的周期，2010年6月狂跌至1.1875的一幕已是遥远记忆，这种想法也许不无道理。

与此同时，据说资本流向新兴市场货币已经引发一些央行买入美元加以干预，以放缓本币升值速度。

交易员自然会预期这些央行会把购买的部分美元转为欧元，确保整体储备构成保持平衡。

央行的这种需求会不会真的出现已不重要，因为交易员出于这种预期可能会提前买入欧元。

**进退两难**

如果认为欧元兑美元有更大上行潜力的观点得到更多认同，那么欧元区出口商无论对冲准备做得多么充分，都要开始担心了。

出口商若要买入欧元以防其升向1.40，恐怕成本不低。

但若不这样做，到头来会计们恐怕会有些尴尬，不得不向高级管理层解释为什么不得不在1.40美元以上的较高水准购买欧元。

这样看来，防患于未然的决定虽然艰难，但或许还是最不坏的选择。