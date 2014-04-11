《外汇专栏》欧洲央行政策维稳可能帮助欧元/美元短期升至1.40

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley； 编译 李爽
路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元可能很快就会升至1.40，因为欧洲央行言论所产生的效果遭遇收益递减规律，同时投资者仍非常偏爱欧元区二线国家债券。
欧洲央行总裁德拉吉概述了放宽货币政策的选择，但未做任何承诺，之后欧元只是短暂下跌。
美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三公布的3月18-19日会议记录表明，央行希望控制对政策收紧的预期。
这个消息出来，正赶上交易员已经对做空欧元失去信心，因而打压美元，进而推升欧元兑美元。
投资者明显偏爱欧元区二线国家债券支撑看涨欧元的观点。随着投资者热烈迎接希腊近四年来的首次发债，区内二线国家也跟风受到追捧。
央行的欧元需求重燃，欧元进一步升值有可能让常态买家紧张不安，也说明了这一点。
欧洲央行总裁德拉吉在4月3日政策会议发表讲话，一方面很艺术地说明欧元区进一步放宽政策的路径，同时又有意不做出切实承诺。
“我们在讨论时谈及降息、降低存款利率，也谈到继续以固定利率足额供应流动性以及量化宽松，”德拉吉称。
外汇市场把德拉吉的讲话视为卖出欧元的线索，当天欧元收报1.3718，盘中高见1.3805。而到周四，欧元涨势已经不止是收复失地了。
“面对低通胀压力，货币政策适合偏向宽松，”德国央行总裁周二魏德曼表示。魏德曼是欧洲央行24位管委中的主要鹰派人士。
尽管魏德曼证实，央行“准备采取进一步举措避免低通胀持续太长时间，”不过似乎他也不确信目前正在考虑的选项是灵丹妙药。
“必须牢记，我们目前谈论的所有宽松货币举措都未曾采用过，”魏德曼说。
他的公开警告让德拉吉的言论有点失色，这样一来也消除了德拉吉讲话对欧元汇率的负面影响。
同时，二线国家公债获得强劲需求，也给欧元注入了强心剂。
交易员认为，欧元已经走过一个完整的周期，2010年6月狂跌至1.1875的一幕已是遥远记忆，这种想法也许不无道理。
与此同时，据说资本流向新兴市场货币已经引发一些央行买入美元加以干预，以放缓本币升值速度。
交易员自然会预期这些央行会把购买的部分美元转为欧元，确保整体储备构成保持平衡。
央行的这种需求会不会真的出现已不重要，因为交易员出于这种预期可能会提前买入欧元。
**进退两难**
如果认为欧元兑美元有更大上行潜力的观点得到更多认同，那么欧元区出口商无论对冲准备做得多么充分，都要开始担心了。
出口商若要买入欧元以防其升向1.40，恐怕成本不低。
但若不这样做，到头来会计们恐怕会有些尴尬，不得不向高级管理层解释为什么不得不在1.40美元以上的较高水准购买欧元。
这样看来，防患于未然的决定虽然艰难，但或许还是最不坏的选择。
综合上述因素，欧元短线升至1.40美元有可能成为自我应验的预言。如果欧元不持续走低，那就难免要升高。(完) (译文审校 郑茵)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。