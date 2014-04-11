中国新债：农业银行下周五将发行约21.22亿元信贷资产支持证券

路透上海4月11日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 周五公告称，将于下周五(18日)发行合计21.2175亿元人民币信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)，包括优先A1档、优先A2档、优先B档和次级档。

刊登在中国债券信息网的公告显示，优先A1档发行规模为5亿元，优先A2档10.35亿元，优先B档3.35亿元，次级档2.5175亿元；其中优先档为浮息品种，基准利率为一年定存利率，次级资产支持证券无票面利率。

优先档基本利差均采用荷兰式招标方式确定，优先A档招标利差区间为2.5%-2.8%，优先B档招标利差区间3.5%-4.0%；次级档中的1.45亿元(不含发起人持有部分)则采用数量招标方式发行。

该期ABS采用双评级制，中诚信国际和中债资信对优先A档的预定评级均为AAA，优先B档的预定评级均为A+，次级档则未予评级；由中信信托担任发行人和受托人，联席主承销商为中信证券 和中金公司。

该ABS具体招标时间为4月18日上午10:00-11:00，缴款日和分销日均为4月21日，起息日和信托设立日则为4月22日。

信贷资产证券化通常在银行间市场发行；而企业资产证券化则以券商专项资产管理计划的形式，经证监会审批渠道在沪深交易所上市交易。

中国央行此前称，进一步扩大信贷资产证券化试点，将有利于金融支持经济结构调整和转型升级，可以有效优化金融资源配置、盘活存量资金。(完)

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