中国新债：农业银行下周五将发行约21.22亿元信贷资产支持证券

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透上海4月11日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 周五公告称，将于下周五(18日)发行合计21.2175亿元人民币信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)，包括优先A1档、优先A2档、优先B档和次级档。
刊登在中国债券信息网的公告显示，优先A1档发行规模为5亿元，优先A2档10.35亿元，优先B档3.35亿元，次级档2.5175亿元；其中优先档为浮息品种，基准利率为一年定存利率，次级资产支持证券无票面利率。
优先档基本利差均采用荷兰式招标方式确定，优先A档招标利差区间为2.5%-2.8%，优先B档招标利差区间3.5%-4.0%；次级档中的1.45亿元(不含发起人持有部分)则采用数量招标方式发行。
该期ABS采用双评级制，中诚信国际和中债资信对优先A档的预定评级均为AAA，优先B档的预定评级均为A+，次级档则未予评级；由中信信托担任发行人和受托人，联席主承销商为中信证券 和中金公司。
该ABS具体招标时间为4月18日上午10:00-11:00，缴款日和分销日均为4月21日，起息日和信托设立日则为4月22日。
信贷资产证券化通常在银行间市场发行；而企业资产证券化则以券商专项资产管理计划的形式，经证监会审批渠道在沪深交易所上市交易。
中国央行此前称，进一步扩大信贷资产证券化试点，将有利于金融支持经济结构调整和转型升级，可以有效优化金融资源配置、盘活存量资金。(完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 林高丽)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。