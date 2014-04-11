《全球市场》美股下挫拖累日本股市跌至六个月低位

就连希腊也在债务违约仅两年后就重返债市并取得了成功。希腊的五年期债券发行吸引到强劲需求，利率是4.95%，低于希腊当局的目标5%。

希腊发债的余温加上美国公债收益率的下滑，帮助欧元兑美元走高。周五，欧元/美元 涨至1.3892，在此前的四个交易日累计上扬了0.02美元。

美元/日圆 也走低，从周四高点102.14降至101.61，令汇价接近约101.20的主要技术支撑位，这一点令人不安，美元兑日圆在过去三个月的大部分时间里都持守在该支撑上方。

美元指数 报79.417，此前触及三周低点79.330。

美元走低帮助黄金升至两周半高位1,324.40美元，不过金价周五又跌回到1,317.14美元。

在中国周四发布了令人失望的贸易数据后，原油价格仍然疲软。布兰特原油期货 下滑0.17美元至每桶107.29，美国原油期货 下滑0.18美元至每桶103.22美元。（完）