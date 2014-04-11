《全球市场》美股下挫拖累日本股市跌至六个月低位

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
就连希腊也在债务违约仅两年后就重返债市并取得了成功。希腊的五年期债券发行吸引到强劲需求，利率是4.95%，低于希腊当局的目标5%。
希腊发债的余温加上美国公债收益率的下滑，帮助欧元兑美元走高。周五，欧元/美元 涨至1.3892，在此前的四个交易日累计上扬了0.02美元。
美元/日圆 也走低，从周四高点102.14降至101.61，令汇价接近约101.20的主要技术支撑位，这一点令人不安，美元兑日圆在过去三个月的大部分时间里都持守在该支撑上方。
美元指数 报79.417，此前触及三周低点79.330。
美元走低帮助黄金升至两周半高位1,324.40美元，不过金价周五又跌回到1,317.14美元。
在中国周四发布了令人失望的贸易数据后，原油价格仍然疲软。布兰特原油期货 下滑0.17美元至每桶107.29，美国原油期货 下滑0.18美元至每桶103.22美元。（完）
(编译 石冠兰/李爽/张涛/高琦 审校 张荻/张明钧/王洋)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。