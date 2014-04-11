东欧情势：俄罗斯称准备好与IMF和欧盟合作帮助乌克兰

路透华盛顿4月10日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周四对美国财长杰克卢表示，俄罗斯政府对乌克兰尚未支付的天然气款项感到关切，但准备好在向乌克兰提供金融帮助的问题上与国际伙伴合作。

“对于乌克兰未支付的俄国天然气供应款项越来越多，俄罗斯表达关切，特别是在为2014-2015年冬季作准备的情况下，”西卢安诺夫在与杰克卢会面后对记者表示。

“俄罗斯准备好与国际货币基金组织(IMF)和欧盟展开合作，共同向乌克兰提供支援，”他说。