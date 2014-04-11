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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 13:16 BJT

路透基点：中国联邦制药周一将在台北举行非交易路演--TRLPC

路透香港4月11日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国联邦制药周一将在台北举行非交易路演。

台北富邦商业银行安排了此次路演。消息人士指出，至少有22家银行和50位银行界人士报名参加。

联邦制药在2013年5月启动8,000万美元三年期贷款案，但后来因文件问题而搁置。该交易获得联贷全额认贷。

该项分期偿还贷款最高层级综合收益为435个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或离岸人民币Hibor加码350个基点。有最高20%的资金可以人民币提取。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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