台湾央行：共发行1,171亿台币存单，存单发行余额增11亿

美国政经：特朗普将寻求改革高阶海外劳工签证计划，鼓励招聘美国人
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
路透台北4月11日 - 台湾央行周五公布，共发行1,171亿台币存单，与今日存单到期金额1,160亿相较，存单发行余额增11亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,041.0
91天期 0.93 92.0
182天期 1.05 38.0
央行上日共发行3,940.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,082.25亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为负147亿台币，累计超额准备为1,728亿，加计前期1%的超额准备为2,786亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
路透新加坡4月18日 - 现货金可能跌破在1,281美元的支撑位，并向下道支撑位1,265美元滑落，之前上攻始于2016年7月11日高点1,374.71美元的下跌趋势线未果。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。