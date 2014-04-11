《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增197.2亿台币

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透台北4月11日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增197.2亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,082.25亿台币。上周存单发行量净减640.8亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
4/07 8,490.30 8,678.00* +187.70
4/08 2,502.00 2,506.00 +4.00
4/09 1,712.50 1,717.00 +4.50
4/10 3,950.50 3,940.50 -10.00
4/11 1,160.00 1,171.00 +11.00
--------------------------------------------------
总计 17,815.30 18,012.50 +197.20
*注：周一(7日)央行存单发行金额含1,200亿台币的364天期存单。
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
4/07 86.00 33.00
4/08 38.00 10.00
4/09 36.00 9.00
4/10 10.00 5.00
4/11 92.00 38.00
-------------------------------------------------
总计 262.00 95.00 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。