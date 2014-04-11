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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 17:23 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增197.2亿台币

路透台北4月11日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增197.2亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,082.25亿台币。上周存单发行量净减640.8亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

4/07 8,490.30 8,678.00* +187.70

4/08 2,502.00 2,506.00 +4.00

4/09 1,712.50 1,717.00 +4.50

4/10 3,950.50 3,940.50 -10.00

4/11 1,160.00 1,171.00 +11.00

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总计 17,815.30 18,012.50 +197.20

*注：周一(7日)央行存单发行金额含1,200亿台币的364天期存单。

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

4/07 86.00 33.00

4/08 38.00 10.00

4/09 36.00 9.00

4/10 10.00 5.00

4/11 92.00 38.00

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总计 262.00 95.00 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
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