版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 13:33 BJT

标题新闻：穆迪把土耳其政府公债Baa3评级的展望从“稳定”改成“负面”

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐