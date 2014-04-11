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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 13:40 BJT

香港股市：下跌，沪港通计划引发投资者抛售H股

路透上海4月11日 - 香港股市周五下跌，H股挫低。沪港通计划公布之后，两地挂牌的股票当中，原本在港溢价较内地高的H股遭到投资者抛售。

中午时分，恒生指数 下跌0.7%至23,033.68点。恒生国企指数 下跌2.1%。

投资者抛出H股以缩小沪港两地上市股票价格差距，引发恒生国企指数遭遇2月4日以来最大跌幅。

中国平安 领跌，挫跌5.8%至逾两周最低点，中国人寿 亦下滑超过5.1%。

因沪港通计划而受惠的股票之一是港交所 ，大涨10.6%。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)
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