中国股市：沪综指收跌结束四连涨，短线升幅已大市场谨慎气氛升温

路透北京4月11日 - 中国股市沪综指周五收跌，结束此前连续四日涨势，因短线升幅已大市场谨慎气氛升温。分析师表示，近期影响市场的诸多因素交织，但由于整体经济下行压力较大，仍是制约大盘的主要因素，料股指短期继续反弹上升的空间较为有限。

沪综指收盘报2,130.542点，跌3.758点或0.18%，本周沪综指累计涨3.48%，为两个月来最大单周涨幅。上证A股今日成交额1,115亿元人民币，上日为1,297亿元。

“短线最主要的因素还是，尽管经济下行压力大，但政府容忍度提高，不会出台市场期望的一些刺激政策，这对盘面有一定的压制。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他并指出，本轮周期蓝筹股的估值修复行情主要依赖资本市场制度改革的推动，但从企业本身盈利的角度看并没有发生积极变化，因此上涨空间比较有限。

中国3月通胀符合预期，但PPI降幅持续扩大凸显企业困境。在稳增长压力下，通胀保持温和，虽然政府不会出台强刺激举措，但政策预调微调不可避免，未来货币政策略偏宽松可期。

银行股今日盘中继续获得拉抬并助大盘缩减跌幅，中信银行 收升7.16%至5.09元。