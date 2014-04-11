中国股市：沪综指收跌结束四连涨，短线升幅已大市场谨慎气氛升温

美国政经：特朗普将寻求改革高阶海外劳工签证计划，鼓励招聘美国人
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
路透北京4月11日 - 中国股市沪综指周五收跌，结束此前连续四日涨势，因短线升幅已大市场谨慎气氛升温。分析师表示，近期影响市场的诸多因素交织，但由于整体经济下行压力较大，仍是制约大盘的主要因素，料股指短期继续反弹上升的空间较为有限。
沪综指收盘报2,130.542点，跌3.758点或0.18%，本周沪综指累计涨3.48%，为两个月来最大单周涨幅。上证A股今日成交额1,115亿元人民币，上日为1,297亿元。
“短线最主要的因素还是，尽管经济下行压力大，但政府容忍度提高，不会出台市场期望的一些刺激政策，这对盘面有一定的压制。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他并指出，本轮周期蓝筹股的估值修复行情主要依赖资本市场制度改革的推动，但从企业本身盈利的角度看并没有发生积极变化，因此上涨空间比较有限。
中国3月通胀符合预期，但PPI降幅持续扩大凸显企业困境。在稳增长压力下，通胀保持温和，虽然政府不会出台强刺激举措，但政策预调微调不可避免，未来货币政策略偏宽松可期。
银行股今日盘中继续获得拉抬并助大盘缩减跌幅，中信银行 收升7.16%至5.09元。
沪深300指数 收报2,270.666点，跌0.14%；沪深300指数期货主力4月合约 尾盘报2,272.6 点，跌0.41%，成交618,154手。（完）
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
路透新加坡4月18日 - 现货金可能跌破在1,281美元的支撑位，并向下道支撑位1,265美元滑落，之前上攻始于2016年7月11日高点1,374.71美元的下跌趋势线未果。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。