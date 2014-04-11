《路透晚报》--4月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济增长若偏离目标，货币政策会微调或调整--央行行长

中国央行行长周小川周五表示，国务院对经济增速的考虑是区间平均值在7.5%，若增长率偏离目标，货币政策可以进行微调，或者是大一点的调整。不过央行多目标中，低通胀目标仍是最为重要的。

--《焦点》中国通胀保持温和，货币政策有望略偏宽松

中国3月通胀符合预期，但PPI降幅持续扩大凸显企业困境。在稳增长压力下，通胀保持温和，为宏观政策调控提供更多腾挪空间。

--中国金融：金融改革应优先推汇率市场化，存款保险年内出--央行副行长

中国人民银行副行长兼中国国家外汇管理局局长易纲表示，中国将循序渐进、协调推进金融改革，在改革次序方面应优先推进汇率市场化，中国有望在今年建立存款保险制度。

--马航事件：澳洲总理相信已锁定失联客机黑匣子的大致方位

澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周五表示，搜救人员相信已经锁定马航失联客机黑匣子的大致位置，但同时警告称，这并不等同于将飞机残骸打捞上来。

--中澳贸易：澳洲总理访华期间贸易协议未获突破性进展

澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周五表示，他希望在11月前能与中国签订自由贸易协议。但作为他本次访华的重头戏，协议并未取得明显进展。

--《台湾金融市场一周展望》股汇短线因热钱强势，长线防反服贸后遗症发作

抗争达24天的台湾反服贸学运终于落幕，但对金融市场的影响才刚开始发酵。尽管股汇短线因热钱流入显强势，但在两岸互动料降温、对外双边自由贸易谈判受阻下，市场人士对股、汇市中长线的看法趋于保守。

--两岸经贸：中国总理称两岸扩大经济合作有利台湾参与区域经济合作--报载

台湾本地媒体报导，前副总统萧万长与大陆国务院总理李克强上日在博鳌论坛见面，会中李克强表示，两岸进一步扩大经济合作，有利为台湾参与区域经济合作创造更好的条件。

--IMF：香港银行对内地真正风险敞口少于19%，政府有能力缓和楼价下调压力

国际货币基金组织（IMF）驻香港特区分处代表罗翰明周五称，香港银行对内地真正风险敞口少于19%，而政府有能力缓和楼价下调压力，金融体系具足够能力承受可能出现的冲击。

--中国3月汽车销量同比增长6.6%--汽车工业协会

中国汽车工业协会周五公布，中国3月汽车生产220.17万辆，销售216.91万辆，同比增长6.6%。其中外资品牌，如福特汽车，丰田汽车都有快速增长。

【固定收益】

--新债招标：一年国债中标量未达计划发行规模，绝对收益低引定位分歧

中国财政部周五招标的一年期国债中标利率高于预期，实际中标量未达计划发行规模。市场人士表示，该期国债绝对收益太低，亦不设立最低承销量，且市场对短期品种收益分歧较大，致部分机构高位无效投标，表明该期限品种当前投资价值认可度有限。

--中国债市动态：新债结果不佳未改现券暖意，资金续宽且政策放松预期增

在持续宽松的资金面支撑下，定位分歧导致的一年国债未达预期规模，并未影响中国银行间市场现券表现，周五早盘延续上日暖意，在长债收益率加入下行阵营的同时，短债表现依旧更胜一筹。

--中国货币市场：多重因素助资金风平浪静，机构暂淡定看待财税缴款冲击

中国银行间市场周五资金面风平浪静，主要质押式回购加权利率续维稳。央行公开市场本周转向净投放显呵护资金面之心，考虑下周仍有大量正回购到期，搭配国库现金定存招标及存准退款，机构预期下一步财税缴款影响不会令流动性过分承压。

--中国票据市场：本周转贴利率小跌，资金续宽松支撑收票需求

中国票据市场转贴利率本周小幅下跌，虽遭遇存款准备金补缴，但本周资金面持续偏宽松，场内收票需求盛过供给力量。针对短期市场走势，交易员认为，资金面应可抵挡住财税缴款的考验，转贴利率续下探存在可能。

--中国资管：中信证券发行逾50亿元国内首单REITs，将在深交所上市--消息

业内人士透露，中国国内首单房地产投资信托基金产品(REITs)-中信启航专项资产管理计划近期已启动私募发行，规模逾50亿元人民币，中信证券近日正就优先级份额向潜在投资人询价。

--香港个股：腾讯设立50亿美元全球中期票据计划，提高中长期融资灵活性

中国互联网巨头--腾讯控股称，公司设立50亿美元的全球中期票据计划，以提高中长期融资或资本管理的灵活性及效率。

【外汇】

--中国央行：人民币汇率要逐步退出常态式干预，波幅还会朝着扩大发展--周小川

中国央行行长周小川周四在博鳌论坛上表示，人民币汇率要逐步退出常态式外汇干预，波幅还会朝着扩大发展。他并称，根据市场调节择机推进人民币利率市场化，稳步推进资本项目可兑换，促进外汇方面的便利性。

--中国汇市：人民币即期略收升，数据影响偏中性

人民币兑美元即期汇率周五收盘略升值，中间价微幅上涨。市场供求基本平衡，成交较为平淡。交易人士认为短期内人民币大幅走贬的可能性甚微。

--中国外汇：央行口径外汇占款2月新增1,193亿元，干预行动仍在继续

人民币兑美元即期汇率周五早盘近走平，中间价微幅上涨。市场供求基本平衡，成交较为平淡。交易人士认为短期内人民币大幅走贬的可能性甚微。

--离岸人民币：韩国3月底银行人民币存款增至79亿美元

韩国央行周五公布数据显示，截至3月底韩国境内银行人民币存款增加2.7亿美元，达到79亿美元，3月外汇存款则减少。

【证券/期货】

--中国证监会：沪港通双向交易将统一用人民币结算

在中国和香港监管层周四联合宣布沪港股票市场开展交易互联互通机制试点后，中国证监会新闻发言人周五进一步厘清细节，沪港通双向交易将统一用人民币结算。

--中国股市：沪综指收跌结束四连涨，短线升幅已大市场谨慎气氛升温

中国股市沪综指周五收跌，结束此前连续四日涨势，因短线升幅已大市场谨慎气氛升温。分析师表示，近期影响市场的诸多因素交织，但由于整体经济下行压力较大，仍是制约大盘的主要因素，料股指短期继续反弹上升的空间较为有限。

--《技术分析》中国股市沪综指技术面有所改善

受主力运作优先股、沪港通等题材激励，中国股市沪综指本周接连上扬，突破2,060点附近前期强阻力区及2,100整数关口，同时短期均线系统转为多头排列，技术面出现一定程度改善，市场料将维持一段反弹震荡走势。

--《焦点》沪港通存套利机会助A股修复估值，大盘或存5-10%反弹空间

沪港通试点细节周四中午亮相，显示中国资本市场对外开放再进一步；而沪港两个交易所的对接以及海外资金这股“活水”涌入，将有助于打破国内大盘蓝筹股长期低迷不振的局面，并有望推动A股大盘反弹5-10%。

--中国证监会:两地基金互认有利于香港成为海内外基金产品进出口平台

中国证监会主席肖钢在博鳌论坛上称，中港两地基金互认有利于香港成为海内外基金产品进出口平台；下一步要继续推进内地公司去海外上市，并简化相应程序。

--《中国大宗商品综述》弱刺激政策能否为工业品熊市托底？

针对中国经济增速放缓，中国政府正计划推出一轮弱刺激政策，这是否意味着工业品熊市将由此托底？市场的反应是：分歧明显。

--《焦点》中国买家违约50万吨大豆进口合同，为10年来最大规模

中国进口企业已经有至少50万吨美国和巴西大豆进口合同违约，总金额达到约3亿美元，为10年来最大，因在国内大豆加工出现亏损之际，大豆买家难以开出信用证。

--全球农业：全球食糖实货需求低迷，能否复苏还看中国