更新版-博鳌论坛：中国经济增长若偏离目标，货币政策会微调或调整--央行行长

(新增更多细节)

* 货币政策会视经济增速进行微调或更大调整

* 央行多目标中低通胀目标仍是是最为重要的。

* 目前信贷增速不算太高，但企业部门杠杆率偏高

* 中国央行与其他部门协作，对转型期的中国有益

路透北京4月11日 - 中国央行行长周小川周五表示，国务院对经济增速的考虑是区间平均值在7.5%，若增长率偏离目标，货币政策可以进行微调，或者是大一点的调整。不过央行多目标中，低通胀目标仍是是最为重要的。

中国经济今年一季度面临较大下行压力。国务院总理李克强周四在博鳌论坛上称，无论今年经济增速比预期目标7.5%高一点，或低一点，只要能够保证比较充分的就业，不出现较大波动，都属于在合理区间。

周小川亦在博鳌论坛上表示，从货币政策角度来讲，央行也参与了这些关于增长率的测算，以及“经济增长率如果偏离了以后会采取哪些货币政策的微调，或者是也许是大一点的调整。”

随着中国经济增速放缓，市场预期货币政策或通过信贷指导的方式进行微调式的放松。路透调查分析师预测中值显示，3月新增人民币贷款预计达1万亿元，远高于2月的6,445亿元。

对于当前信贷增速，周小川表示，中国没有明确要求控制信贷的增长，反而国际上倒有不少担心，说中国经济增速别减的太明显了，太明显了弄不好拖累全球的经济。

“如果我们衡量现在的信贷增长速度，其实信贷增长速度基本上比较平稳，也不算太高。”他说道。但中国的企业部门杠杆率偏高，而且还比较突出，如果这方面信贷继续扩张，会使其杠杆率进一步提高。这是值得大家担忧的现象。

**低通胀目标最为重要**

周小川表示，低通胀，国内市场（GDP）的增长，还有新增就业以及国际收支平衡是中国央行四大目标，而它们的的权重是动态变化的。其中低通胀目标是最重要的，就业也会是一个相当重要的参考指标。

“我觉得在传统的时期，低通胀目标仍然是在我们的多目标体系当中占有最高的权重。”周小川表示。在全球经济危机的时候，或者经济再复苏但是没有创造就业时，目标中函数权重就会发生变化，但也不适宜把就业作为最主要目标。

中国国家统计局稍早公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.3%。分析师认为，在稳增长压力下，通胀保持温和，为宏观政策调控提供更多腾挪空间。

谈及央行独立性时，周小川指出，中国在转型阶段，如果央行和监管机构不是政府的一部分，很难有效地进行沟通，推动改革的政策。中国央行是政府的一部分，这特别是有益于中国转型期的发展。

他进一步表示，央行非常关注货币政策有效性，而且是独立于其他的政府政策，独立于其他的政府部委。而且，新兴市场央行到底做得好不好，中国可以成为一个基准。

谈及人民币国际化，周小川称，真正实现人民币更大范围的国际化确实需要一个条件，应该大体实现人民币可兑换。

“这次危机特殊的条件使得人民币跨境使用忽然向前迈进，否则按理说确实有些事还没有准备好，从这个角度讲应该说也有一个相互促进的过程。”