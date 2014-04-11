国际油市：布兰特原油跌向107美元，因供应前景改善

“由于产量增长将快于需求增长，油市将从目前水准下跌，”Newedge Japan的大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示。

Hasegawa预测美国指标原油的强阻力位在105美元，如果涨至该水准，将引发投资者抛售和了结获利，可能打压其下滑到100美元。同样，布兰特原油的强阻力位在108.50美元，触及该水准之后可能回跌到105美元。

石油输出国组织(OPEC)在周四的月度报告中预计，2014年全球对其原油需求平均为2,965万桶/日，较此前预估低5万桶/日。

利比亚国家石油公司撤销了东部港口Hariga的不可抗力。

“由于市场预期利比亚的出口将得到恢复，布兰特原油继续上涨的空间可能有限，”Hasegawa表示。(完)

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