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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 17:07 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，银行业卖超14亿台币

路透台北4月11日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/4 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     18.00     32.00       -14.00
     票券业      3.50      1.00        +2.50
     证券业     42.50     31.00       +11.50
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