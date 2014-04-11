日本股市：日经指数录得三年来最大单周跌幅，迅销下滑

美国政经：特朗普将寻求改革高阶海外劳工签证计划，鼓励招聘美国人
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
路透东京4月11日 - 日本股市周五跌至六个月低点，并录得自2011年3月海啸和核灾难之后的最大单周跌幅，此前美国科技股暴跌引发动能交易者的抛盘。
日经指数 收跌2.4%，报13,960.05点，为10月8日以来最低收位，周跌幅达7.3%。这是2011年3月地震以来最大周度跌幅，震后当周日经指数跌去10.2%。
亚洲最大时尚服饰零售商--日本迅销 下跌，此前该公司下调全年获利预估。
日经指数受到权重股迅销和软银 拖累大跌，东证股价指数 亦跌1.3%，JPX-日经400指数 跌1.4%。(完)
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
路透新加坡4月18日 - 现货金可能跌破在1,281美元的支撑位，并向下道支撑位1,265美元滑落，之前上攻始于2016年7月11日高点1,374.71美元的下跌趋势线未果。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。