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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 14:53 BJT

日本股市：日经指数录得三年来最大单周跌幅，迅销下滑

路透东京4月11日 - 日本股市周五跌至六个月低点，并录得自2011年3月海啸和核灾难之后的最大单周跌幅，此前美国科技股暴跌引发动能交易者的抛盘。

日经指数 收跌2.4%，报13,960.05点，为10月8日以来最低收位，周跌幅达7.3%。这是2011年3月地震以来最大周度跌幅，震后当周日经指数跌去10.2%。

亚洲最大时尚服饰零售商--日本迅销 下跌，此前该公司下调全年获利预估。

日经指数受到权重股迅销和软银 拖累大跌，东证股价指数 亦跌1.3%，JPX-日经400指数 跌1.4%。(完)
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