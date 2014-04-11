《汇市简讯》欧洲开盘：日股下挫但美元兑日圆走高

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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0556 GMT
* 美元/日圆升0.11%，澳元/美元跌0.42%，欧元/日圆升0.13%，美元/印尼卢比升0.97%
* 日经指数跌2.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.83%，沪综指跌0.10%，美国10年期公债收益率报2.6519%
* 中国放松对离岸投资的限制
* 穆迪将土耳其评级展望改为负面，确认评级
* 中国3月CPI同比上涨2.4%(路透调查中值为2.5%)，PPI同比下降2.3%(路透调查中值为下降2.2%)(完)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选