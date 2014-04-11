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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 14:06 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：日股下挫但美元兑日圆走高

0556 GMT

* 美元/日圆升0.11%，澳元/美元跌0.42%，欧元/日圆升0.13%，美元/印尼卢比升0.97%

* 日经指数跌2.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.83%，沪综指跌0.10%，美国10年期公债收益率报2.6519%

* 中国放松对离岸投资的限制

* 穆迪将土耳其评级展望改为负面，确认评级

* 中国3月CPI同比上涨2.4%(路透调查中值为2.5%)，PPI同比下降2.3%(路透调查中值为下降2.2%)(完)

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