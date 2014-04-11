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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 14:25 BJT

中国3月汽车销量同比增长6.6%--汽车工业协会

路透北京4月11日 - 中国汽车工业协会周五公布，中国3月汽车生产220.17万辆，销售216.91万辆，同比增长6.6%。其中外资品牌，如福特汽车 ，丰田汽车 都有快速增长。

据中汽协数据，中国今年1-2月汽车产销均保持10%以上增长。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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