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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 14:11 BJT

韩国股市：收低，然外资连续13日买超

路透首尔4月11日 - 韩国综合股价指数 收低0.6%，报1,997.44点，不过海外投资者连续13天买超韩国股票。(完)
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