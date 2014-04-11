版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 14:12 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收升，创28个月最大单周涨幅

路透首尔4月11日 - 韩国韩元兑美元 周五收升，创两年多来最大单周涨幅，受益于外资持续买进韩股及出口商出脱美元。

韩元兑美元 在韩国市场收报1,035.0，较周四收盘价1,040.2升值0.5%。本周韩元共升值1.8%，为2011年12月初以来最大升幅。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐