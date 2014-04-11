表格：LME金属库存最新变化--4月11日

《技术解析》现货金或跌向每盎司1,265美元

路透新加坡4月18日 - 现货金可能跌破在1,281美元的支撑位，并向下道支撑位1,265美元滑落，之前上攻始于2016年7月11日高点1,374.71美元的下跌趋势线未果。