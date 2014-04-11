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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 16:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月11日

路透伦敦4月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           248,325            -1,700
    锡             9,430               -10
    铅           202,400              持平
    锌           814,525            -3,375
    铝         5,351,075              +325
    镍           276,936            -1,908
    铝合金        54,580              持平
    NASAAC        68,000              -540
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
      
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据      库存分布              品种     库存数据        库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅       MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡       MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金   MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 杜明霞；审校 张明钧)
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