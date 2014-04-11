新闻稿：穆迪向腾讯拟发行的全球中期票据计划授予(P)A3评级

(以下中文新闻稿由穆迪提供)

香港，2014年4月10日—穆迪投资者服务公司已向腾讯控股有限公司 拟发行的50亿美元全球中期票据计划授予暂行 (P) A3评级。

上述评级展望为稳定。

评级理据

穆迪副总裁/高级分析师蔡慧表示：“上述中期票据计划将可进一步增加腾讯本已强劲的流动性，有助于公司在收入和现金流方面保持稳定的增长轨迹。”

腾讯的网络游戏产品竞争力很强，该业务持续产生大量收入，占其总收入的50%以上。过去两年该公司的网络游戏业务收入增长了35%-45%，主要原因是该公司有多种自有及授权游戏产品。

穆迪负责腾讯的主分析师蔡慧补充说：“中期票据计划亦会增强腾讯的财务灵活性，协助公司在目前业务迅速增长的阶段保持稳定的信用状况。”

在运营现金流稳步增长的支持下，2013年腾讯的调整后债务/EBITDA比率为0.9倍，净现金为66亿美元，与多数A3评级的公司相比，上述指标较强。穆迪预计未来12-18个月腾讯将维持强劲的净现金，调整后债务/EBITDA比率约为1.0-1.75倍。

腾讯审慎的财务管理也体现在其理性及有节奏的并购战略上，其原则是利用自身的核心能力，尤其是在提供互联网行业之外的新服务与产品时。

腾讯没有对管理层认为具有增长潜力的所有领域进行投资，而是成立合资企业，并收购部分垂直行业的龙头企业的股权。

稳定的展望反映了穆迪预计腾讯将保持强劲的财务状况及国内互联网市场的领先地位，同时寻找收购机会，对其业务模式进行补充。

虽然穆迪认为短期内腾讯的评级没有上调的机会，但若发生以下情况，上调机会可能会出现： (1) 该公司继续实现收入与现金流的强劲增长； (2) 开发移动平台新产品并转化为经济效益，而不会对目前的收入来源造成负面影响； (3) 继续采取审慎的财务管理策略，维持较强的信用指标 (例如债务/EBITDA比率低于0.5-0.75倍) 和整体净现金状况。

若发生以下情况，则腾讯的评级可能会有下调的压力： (1) 活跃用户的数量持续下降，影响其创收和产生现金流的能力； (2) 大举进行收购，对其资产负债表流动性造成压力或提高其整体风险；(3) 采取激进的股息政策，从而削弱其资产负债表流动性，或有迹象表明现金流向母公司或相关公司；及/或 (4) 其信用状况转弱，债务/EBITDA比率超出1.5-2.0倍，并转而出现净负债的情况。

此外，若监管制度发生不利变化，幷可能影响腾讯的运营或业务模式，则也会对评级带来负面影响。

腾讯控股有限公司的评级在授予时是基于一些穆迪认为与其信用状况相关的因素，例如 (1) 该公司相对于行业内其他公司的业务风险及竞争状况； (2) 该公司的资本结构及融资风险； (3) 该公司短期至中期的预测表现；及 (4) 管理层的过往记录和风险承受度。这些特性都与腾讯的核心业务内外的其他发行人进行比较，而穆迪认为腾讯的评级是与一些具有类似信用风险的其他发行人的评级相若。

腾讯控股有限公司是中国规模最大的互联网服务供应商之一，提供领先的社交网络服务、在线门户网站及网络游戏平台。Naspers Limited (Baa3/稳定) 持有腾讯约34%股权。(完)