美国个股：联邦检察官调查摩根大通高管Masters--彭博

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透4月11日 - 彭博引述两位知情人士报导称，曼哈顿的联邦检察官正在调查摩根大通(JP Morgan Chase) 的高管Blythe Masters。，在摩根大通工作27年的Masters正准备离职。
报导称，摩根大通因涉嫌操纵美国中西部及加州电力市场，去年和监管机构达成了一项和解后，检方才展开调查。
摩根大通去年7月同意支付4.1亿美元进行和解。虽然Masters未被控犯有过失，但她的名字在监管者决议中屡次出现。
尚不清楚曼哈顿检察官的调查内容为何。
在美国正常营业时间外，无法立即联系到摩根大通置评。
摩根大通将以35亿美元把现货大宗商品业务售予瑞士摩科瑞(Mercuria)，而Masters预计将在数月内协助出售事宜后离职。
彭博报导称，Masters希望继续担任这个大宗商品事业的负责人。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二早盘微扬；交易员表示，由于东北亚政治情势略见缓和及106/5标售变数尚未厘清，带动106/5殖利率小幅走高，惟量能不大，观望稍后标债结果。