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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 14:24 BJT

路透基点：小米公司首度涉足境外联贷市场，拟筹集2亿美元融资--TRLPC

路透香港4月11日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，中国智能手机制造商小米公司首度现身境外银团联贷市场，将筹集一笔有备用信用证(SBLC)支持的2亿美元一年期贷款。

消息人士称，招商银行新加坡分行为牵头行。招商银行北京分行将提供约相当于2.105亿美元的人民币SBLC。

根据消息人士，这笔子弹式定期贷款没有费用，利率为Libor加码180个基点。受邀参贷银行最低承诺贷款门槛为1,500万美元。

贷款将透过小米香港(Xiaomi H.K. Ltd)担任借款方，并由母公司提供担保。

融资所得为一般企业用途。

小米创办人之一林斌2月时曾对海峡时报表示，小米将在新加坡设立国际总部，而且要把焦点优先放在东南亚。(完)
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