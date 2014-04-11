台湾股市：收市小跌幅度轻于亚股，后市料陷入区间整理

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透台北4月11日 - 台湾股市 周五收黑0.45%，跌幅轻于亚股。分析师表示，虽然美股多日重挫，但台股抗跌，有可能是因为外资在台指期持有高水位多单留仓口数，刻意拉高指数所致；不排除下周台股在周三结算后陷入弱势盘整。
台湾加权股价指数 收盘跌0.45%，收报8,908.05点；成交值 为965.19亿台币，上交易日修正后为1,086.78亿。
凯基投顾分析师张明祥表示，〞下周三台指期要结算，为了让多单赚到钱，外资刻意拉尾盘的指数。〞
他也表示，外资在台股的交易占比很高，且成交量常不到千亿台币水位，外资很容易以权值股和高价股控盘。目前外资在台指期的多单留仓达18,500口。
4月台指期 周五收跌0.42%报8,870点。该期指将于下周三(16日)结算。
此外，元大投顾经理周道中也认为，美股 很明显陷入震荡，台股无可避免的将受到干扰，且台股这波涨上来未见明显回档，后续恐有陷入修正的压力。
〞至少这里往上冲的力道不是那么大，但跌的时候政府作多、且外资进来，台股应该就是盘整且是个股表现。他并预期，指数在8,700-9,000点震荡。
日本股市周五跌至六个月低位，因隔夜美股跌势加剧蔓延至亚洲，并重击迄今相当有韧性的市场。
本地时间14:11时，亚洲股市多走跌，MSCI新兴市场指数 跌0.72%，其中恒生指数 跌0.61%；日股 更是大跌2.38%。(完)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。