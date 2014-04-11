台湾股市：收市小跌幅度轻于亚股，后市料陷入区间整理

路透台北4月11日 - 台湾股市 周五收黑0.45%，跌幅轻于亚股。分析师表示，虽然美股多日重挫，但台股抗跌，有可能是因为外资在台指期持有高水位多单留仓口数，刻意拉高指数所致；不排除下周台股在周三结算后陷入弱势盘整。

台湾加权股价指数 收盘跌0.45%，收报8,908.05点；成交值 为965.19亿台币，上交易日修正后为1,086.78亿。

凯基投顾分析师张明祥表示，〞下周三台指期要结算，为了让多单赚到钱，外资刻意拉尾盘的指数。〞

他也表示，外资在台股的交易占比很高，且成交量常不到千亿台币水位，外资很容易以权值股和高价股控盘。目前外资在台指期的多单留仓达18,500口。

4月台指期 周五收跌0.42%报8,870点。该期指将于下周三(16日)结算。

此外，元大投顾经理周道中也认为，美股 很明显陷入震荡，台股无可避免的将受到干扰，且台股这波涨上来未见明显回档，后续恐有陷入修正的压力。

〞至少这里往上冲的力道不是那么大，但跌的时候政府作多、且外资进来，台股应该就是盘整且是个股表现。他并预期，指数在8,700-9,000点震荡。

日本股市周五跌至六个月低位，因隔夜美股跌势加剧蔓延至亚洲，并重击迄今相当有韧性的市场。