中国票据市场：本周转贴利率小跌，资金续宽松支撑收票需求

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透北京4月11日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅下跌，虽遭遇存款准备金补缴，但本周资金面持续偏宽松，场内收票需求盛过供给力量。针对短期市场走势，交易员认为，资金面应可抵挡住财税缴款的考验，转贴利率续下探存在可能。
“这周利率略跌吧，一方面资金松，大家又有额度...当前还是收票的机构更多，不论是1、2个月短期限还是足月(六个月)的都有收。”华东一银行交易员称。
另一银行交易员透露，其自身感觉相比城商行，国有大行、股份制银行的票更受青睐，目前六个月期票据转贴年化利率在5.5%附近。
对于下周转贴利率走势预期，受访交易员均提到需观察资金面的情况。
上述华东某银行交易员指出，虽然4月财税缴款的扰动不容忽视，但经济疲弱的大背景下，监管也不希望流动性骤紧，资金价格大幅波动，公开市场会灵活调整应对，对短期资金面还是有一定信心的。
中国银行间市场周五资金面风平浪静，主要质押式回购加权利率 续维稳。央行公开市场本周转向净投放显呵护资金面之心，考虑下周仍有大量正回购到期，搭配国库现金定存招标及存准退款，机构预期下一步财税缴款影响不会令流动性过分承压。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 5.5628/5.4480 5.7850/5.6598 6.1070/5.9640
上周五 5.7501/5.6465 5.9480/5.8180 6.2204/6.0753
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变动 -18.73bp/-19.85bp -16.30bp/-15.82bp -11.34bp/-11.13bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.3697%，上周五为5.6277%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。