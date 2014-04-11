中国票据市场：本周转贴利率小跌，资金续宽松支撑收票需求

路透北京4月11日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅下跌，虽遭遇存款准备金补缴，但本周资金面持续偏宽松，场内收票需求盛过供给力量。针对短期市场走势，交易员认为，资金面应可抵挡住财税缴款的考验，转贴利率续下探存在可能。

“这周利率略跌吧，一方面资金松，大家又有额度...当前还是收票的机构更多，不论是1、2个月短期限还是足月(六个月)的都有收。”华东一银行交易员称。

另一银行交易员透露，其自身感觉相比城商行，国有大行、股份制银行的票更受青睐，目前六个月期票据转贴年化利率在5.5%附近。

对于下周转贴利率走势预期，受访交易员均提到需观察资金面的情况。

上述华东某银行交易员指出，虽然4月财税缴款的扰动不容忽视，但经济疲弱的大背景下，监管也不希望流动性骤紧，资金价格大幅波动，公开市场会灵活调整应对，对短期资金面还是有一定信心的。

中国银行间市场周五资金面风平浪静，主要质押式回购加权利率 续维稳。央行公开市场本周转向净投放显呵护资金面之心，考虑下周仍有大量正回购到期，搭配国库现金定存招标及存准退款，机构预期下一步财税缴款影响不会令流动性过分承压。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.5628/5.4480 5.7850/5.6598 6.1070/5.9640

上周五 5.7501/5.6465 5.9480/5.8180 6.2204/6.0753

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变动 -18.73bp/-19.85bp -16.30bp/-15.82bp -11.34bp/-11.13bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.3697%，上周五为5.6277%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。