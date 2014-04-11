更正(公司方)-香港个股：美联获主要股东黄建业增持逾9%股权，盘中创逾一年半高位

(因原来声明有误，第三段持股数目及比例应为持有＂1.8125＂亿股已发行股份，及相当于已发行股本约25.2%)

路透香港4月11日 - 香港物业代理中介公司--美联集团 周五公布，公司主要股东兼非执行董事黄建业今早向一独立第三方，购买共6,615.8万股美联已发行股份，相当于公司已发行股本约9.2%，巩固其大股东地位。

美联集团今天股价最高曾涨13.8%至4.38港元的2012年10月底以来新高，香港时间14:20升3.38%，大盘恒生指数 跌0.61%。

声明称，完成增持后，黄建业将持有约1.8125亿股已发行股份的权益（相当于已发行股本约25.2%），和约2,162.7万股相关股份权益（即衍生权益涉及的股份）。

不过，声明未披露黄建业增持股份的平均作价。以美联今天以来的最高与最低股价的均值4.095港元计，估计这批股份涉资约2.7亿港元。

受香港政府压抑楼市措施影响，本地物业成交量锐降，代理行首当其冲，美联2013年度录得净亏损2.04亿港元。据本地媒体早前报导，美联第二大股东APEX要求美联管理层就业绩欠佳作出回应，且不排除增持股份至逾10%，及召开特别股东大会核查公司账目。（完）

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