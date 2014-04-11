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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 14:29 BJT

澳洲股市：收低1%，美国股市卖压打击此间市场信心

路透悉尼4月11日 - 澳洲股市周五下跌1%，自近六年高点回落，美国股市卖压打击市场信心。而Coca-Cola Amatil Ltd 在发出获利警讯后，股价跌至四年半低点。

澳股指标S&P/ASX 200指数 挫跌52.2点，收报5,428.6点，但本周周线仍上涨0.1%，为连续第四周上扬。

该指数周四收高0.3%，并触及5,503.5点的2008年6月以来高位。(完)
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