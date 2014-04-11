《独家新闻》美国证券监管当局考虑改革措施，降低“黑池”交易比重

目前正在考虑的措施是所谓的“交易处所”(trade-at)规定，Nasdaq OMX 及纽约证交所(NYSE) 长期以来一直想要寻求推动此一规定，藉以收复流失给瑞士信贷 的Crossfinder等非交易所竞争业者；Crossfinder为美国最大的黑池交易之一。

SEC的相关讨论还在初步阶段，试行计划需要经由委员会五位委员全数同意，这是指示公开交易所执行此项研究命令的一部分。

消息人士指出，交易处所规定的初步测试，将仅适用于少数成交量偏低的个股，这是想办法活化中小型企业个股交投的整体研究的一部分。

试行的结果将足以促使SEC改变其市场规定。

SEC发言人John Nester拒绝对该组织的各项计划置评。(完)