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市场报道 | 2014年 4月 11日 星期五 14:58 BJT

《汇市简讯》若避险情绪继续主导市况，英镑/美元有可能升向1.6730

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* 如果风险厌恶情绪主导市场直到周末，美元或因此受益。

* 美国股市周四大跌。日经指数今日收在14,000点下方，并创下三年来最大单周跌幅。

* 1.6754(周四低点)和1.6725(周三低点)为英镑/美元的支撑水准。

* 英镑/美元的卖单挂在1.6800(周四伦敦早盘高点)和1.6820(1.6821为周三高点)。

* 停止单设在1.6825上方。1.6823为2月17日触及的51个月高点。

(编译 高琦 审校 张明钧)
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