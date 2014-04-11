《全球汇市一周综述》美元指数料创九个月来最大单周跌幅，日圆坚挺

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
整理 杜明霞/艾茂林
路透北京4月11日 - 美联储3月会议记录传达出的讯息是并未接近收紧政策，尽管已开始减少购债。市场推后对美联储升息的预期, 更加确信加息还很远。受此影响，美元本周应可创下九个月来最大周跌幅。下周的关注点是美联储将公布经济状况褐皮书，提供关于美国经济的更多指引。此外，美联储多位官员还将发表讲话。
日圆表现坚挺，兑美元有望录得四周以来最高单周涨幅，此前美国股市大跌和亚洲冒险意愿减弱，提振了避险的日圆。围绕乌克兰局势的担忧，则可能让日圆因其避险特征而受益。
未来一周仍有大量数据出炉，不仅有美英等国CPI和欧元区通胀率，还有中国一季度GDP等宏观数据。不过央行会议日程不再紧凑，只有加拿大央行将公布政策利率声明，欧洲央行也将举行管理委员会会议，但无宣布利率决定的计划。
欲浏览下周全球重要经济数据和事件预告，请点选以下链接：
**美元指数料创九个月来最大单周跌幅**
市场更加确信美国联邦储备理事会(美联储/FED)距离升息还很远，上周五的美国非农就业数据低于预期，以及日本央行周二对短期内不需要采取更多刺激措施表示信心，这些因素瓦解了曾经支撑美元的因素。美元指数本周料将创下九个月来最大周跌幅，此前已尽数回吐近期涨幅。
美联储3月会议记录显示，联储官员上月召开会议时担心，投资者会对决策层新的利率预测反应过度。新的利率预测描绘出的加息周期似乎比实际预期更激进。这似乎传达出一个讯息，即美联储并未接近收紧政策，即便已开始减少购债。
“过去一周所发生的情况压制了对联储提前升息的预期，打压了美元，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示，“在联储会议记录发布前，市场预计美联储将在明年年初加息，目前已推后至明年年中，甚至是下半年了。”
美元指数最新报79.396，本周累计下跌1.28%。若跌幅维持，恐将成为九个月来最大单周跌幅。
美元指数现已回到3月19日美联储主席叶伦暗示最快明年初就可能升息前的水准。
**日圆坚挺**
日圆兑美元周五有望录得四周以来最高单周涨幅，此前美国股市大跌和亚洲冒险意愿减弱，提振了避险的日圆。
美元兑日圆几无变动，报101.70，距离日内稍早触及的本周低点101.32不远。日圆兑美元本周已上涨1.66%，若势头延续，将为3月中旬以来最好表现。
市场人士称，对乌克兰局势的忧虑重现亦需要关注，日圆因其避险特征将会受益。
“‘避险’趋势在加强，我们不能忽略乌克兰局势的影响。很多人错误地认为这只是个暂时因素，而它却在抵消美国经济正面消息的影响，后者起到提振冒险意愿的作用，”Brown Brothers Harriman东京分公司的资深外汇策略师Masashi Murata说。
俄罗斯总统普京周四威胁乌克兰，如果拖欠天然气费用，就切断供应。围绕乌克兰危机的紧张局势又升一级。
**澳元表现亮眼**
澳元是本周表现最佳的货币之一，兑美元周四升穿强力技术阻力位0.94美元，触及五个月高点。
由于股市大跌，澳元失去部分光环，不过澳元兑美元本周仍有望升1%，今年迄今升幅超过5%。
澳洲周四公布亮丽的就业数据，意味着澳洲央行将能实现利率持稳一段时间的承诺。
中国的数据基本与预期一致，市场没有什么反应。
日本股市周五跌至六个月低点，隔夜美股Nasdaq指数录得两年半最大单日跌幅，打击市场人气。
下周看点依然多多，数据面有英美等国家CPI、欧元区通胀率，还有中国一季度GDP等。此外，美联储将公布经济状况褐皮书，美联储多位官员将发表讲话，加拿大央行公布政策利率声明。这些数据和重要事件料为汇市走势提供线索。(完) (审校 屈桂娟)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。