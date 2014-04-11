《全球汇市一周综述》美元指数料创九个月来最大单周跌幅，日圆坚挺

整理 杜明霞/艾茂林

路透北京4月11日 - 美联储3月会议记录传达出的讯息是并未接近收紧政策，尽管已开始减少购债。市场推后对美联储升息的预期, 更加确信加息还很远。受此影响，美元本周应可创下九个月来最大周跌幅。下周的关注点是美联储将公布经济状况褐皮书，提供关于美国经济的更多指引。此外，美联储多位官员还将发表讲话。

日圆表现坚挺，兑美元有望录得四周以来最高单周涨幅，此前美国股市大跌和亚洲冒险意愿减弱，提振了避险的日圆。围绕乌克兰局势的担忧，则可能让日圆因其避险特征而受益。

未来一周仍有大量数据出炉，不仅有美英等国CPI和欧元区通胀率，还有中国一季度GDP等宏观数据。不过央行会议日程不再紧凑，只有加拿大央行将公布政策利率声明，欧洲央行也将举行管理委员会会议，但无宣布利率决定的计划。

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**美元指数料创九个月来最大单周跌幅**

市场更加确信美国联邦储备理事会(美联储/FED)距离升息还很远，上周五的美国非农就业数据低于预期，以及日本央行周二对短期内不需要采取更多刺激措施表示信心，这些因素瓦解了曾经支撑美元的因素。美元指数本周料将创下九个月来最大周跌幅，此前已尽数回吐近期涨幅。

美联储3月会议记录显示，联储官员上月召开会议时担心，投资者会对决策层新的利率预测反应过度。新的利率预测描绘出的加息周期似乎比实际预期更激进。这似乎传达出一个讯息，即美联储并未接近收紧政策，即便已开始减少购债。

“过去一周所发生的情况压制了对联储提前升息的预期，打压了美元，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示，“在联储会议记录发布前，市场预计美联储将在明年年初加息，目前已推后至明年年中，甚至是下半年了。”

美元指数最新报79.396，本周累计下跌1.28%。若跌幅维持，恐将成为九个月来最大单周跌幅。

美元指数现已回到3月19日美联储主席叶伦暗示最快明年初就可能升息前的水准。

**日圆坚挺**

日圆兑美元周五有望录得四周以来最高单周涨幅，此前美国股市大跌和亚洲冒险意愿减弱，提振了避险的日圆。

美元兑日圆几无变动，报101.70，距离日内稍早触及的本周低点101.32不远。日圆兑美元本周已上涨1.66%，若势头延续，将为3月中旬以来最好表现。

市场人士称，对乌克兰局势的忧虑重现亦需要关注，日圆因其避险特征将会受益。

“‘避险’趋势在加强，我们不能忽略乌克兰局势的影响。很多人错误地认为这只是个暂时因素，而它却在抵消美国经济正面消息的影响，后者起到提振冒险意愿的作用，”Brown Brothers Harriman东京分公司的资深外汇策略师Masashi Murata说。

俄罗斯总统普京周四威胁乌克兰，如果拖欠天然气费用，就切断供应。围绕乌克兰危机的紧张局势又升一级。

**澳元表现亮眼**

澳元是本周表现最佳的货币之一，兑美元周四升穿强力技术阻力位0.94美元，触及五个月高点。

由于股市大跌，澳元失去部分光环，不过澳元兑美元本周仍有望升1%，今年迄今升幅超过5%。

澳洲周四公布亮丽的就业数据，意味着澳洲央行将能实现利率持稳一段时间的承诺。

中国的数据基本与预期一致，市场没有什么反应。

日本股市周五跌至六个月低点，隔夜美股Nasdaq指数录得两年半最大单日跌幅，打击市场人气。