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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 15:40 BJT

路透基点：Homeeasy 4,000万美元循环贷款展开筹组--TRLPC

路透香港4月11日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，Homeeasy Industrial一笔4,000万美元1.5年期循环贷款，已由永丰银行澳门分行展开筹组。

这笔循环贷款由平安银行和广发银行出具的备用信用证支持，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码220个基点，且无承诺费。

银行受邀以两个层次参贷：承贷1,000万美元或以上的银行担任牵头行，前端费为15个基点；承贷500-900万美元的银行担任主办行，前端费为10个基点。

可选择行使绿鞋贷款权，将贷款规模提高至4,800万美元。

回复截止日为5月7日。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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