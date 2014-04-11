路透基点：Homeeasy 4,000万美元循环贷款展开筹组--TRLPC

这笔循环贷款由平安银行和广发银行出具的备用信用证支持，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码220个基点，且无承诺费。

银行受邀以两个层次参贷：承贷1,000万美元或以上的银行担任牵头行，前端费为15个基点；承贷500-900万美元的银行担任主办行，前端费为10个基点。