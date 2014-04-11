路透基点：Homeeasy 4,000万美元循环贷款展开筹组--TRLPC

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透香港4月11日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，Homeeasy Industrial一笔4,000万美元1.5年期循环贷款，已由永丰银行澳门分行展开筹组。
这笔循环贷款由平安银行和广发银行出具的备用信用证支持，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码220个基点，且无承诺费。
银行受邀以两个层次参贷：承贷1,000万美元或以上的银行担任牵头行，前端费为15个基点；承贷500-900万美元的银行担任主办行，前端费为10个基点。
可选择行使绿鞋贷款权，将贷款规模提高至4,800万美元。
回复截止日为5月7日。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。