突发事件：巴布亚新几内亚Bougainville岛附近发生7.3级强震

美国政经：特朗普将寻求改革高阶海外劳工签证计划，鼓励招聘美国人
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
路透悉尼4月11日 - 美国地质调查局周五称，巴布亚新几内亚Bougainville岛附近发生7.3级强震。
太平洋海啸预警中心称，预计不会有极具破坏性的大范围海啸，但是称这样强度的地震可在该地区海岸线引发浪潮。
最初测定的地震强度是7.4级，随后下修为7.3级。美国地质调查局称，震中位于Bougainville中的Arawa镇西南75公里，震源深度为50公里左右。(完)
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
路透新加坡4月18日 - 现货金可能跌破在1,281美元的支撑位，并向下道支撑位1,265美元滑落，之前上攻始于2016年7月11日高点1,374.71美元的下跌趋势线未果。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。