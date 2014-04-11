突发事件：巴布亚新几内亚Bougainville岛附近发生7.3级强震

路透悉尼4月11日 - 美国地质调查局周五称，巴布亚新几内亚Bougainville岛附近发生7.3级强震。

太平洋海啸预警中心称，预计不会有极具破坏性的大范围海啸，但是称这样强度的地震可在该地区海岸线引发浪潮。

最初测定的地震强度是7.4级，随后下修为7.3级。美国地质调查局称，震中位于Bougainville中的Arawa镇西南75公里，震源深度为50公里左右。(完)