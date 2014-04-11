中澳贸易：澳洲总理访华期间贸易协议未获突破性进展

路透上海4月11日 - 澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周五表示，他希望在11月前能与中国签订自由贸易协议。但作为他本次访华的重头戏，协议并未取得明显进展。

本周稍早，艾保德与中国总理李克强在海南会晤。双方同意加快谈判进程。

“李克强总理承诺加快谈判，我对此表示欢迎，并希望在习近平主席11月访问澳洲前可以敲定协议，”艾保德在上海发表讲话时表示。