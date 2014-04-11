中澳贸易：澳洲总理访华期间贸易协议未获突破性进展

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透上海4月11日 - 澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周五表示，他希望在11月前能与中国签订自由贸易协议。但作为他本次访华的重头戏，协议并未取得明显进展。
本周稍早，艾保德与中国总理李克强在海南会晤。双方同意加快谈判进程。
“李克强总理承诺加快谈判，我对此表示欢迎，并希望在习近平主席11月访问澳洲前可以敲定协议，”艾保德在上海发表讲话时表示。
他希望在习近平访澳之前敲定贸易协议，这也与他去年10月的承诺一致--在一年时间内确定协议条款。(完) (编译 朱晓军; 审校 李春喜)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。