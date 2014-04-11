《汇市简讯》欧元/美元的买单在1.3845-50、1.3820和1.38

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
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* 欧元/美元的卖单在1.3900，在此上方设有停止单，包括1.3915-20和1.3940-50。
* 美元/日圆的买单在101.30-40和101.15-20, offe，卖单在101.90-00。
* 美元/瑞郎的买单在0.8740-50和0.8725-30，卖单在0.8800。
* 欧元/日圆的买单在140.60-70和140.40，卖单在141.30-40和141.55。
* 澳元/美元的买单在0.9350和0.9330，卖单在0.9410和0.9430-40。
* 美元/加元的买单在1.0900和1.0885-90，卖单在1.0950-60。
(编译 高琦 审校 田建华)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。