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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 15:28 BJT

《汇市简讯》欧元/美元的买单在1.3845-50、1.3820和1.38

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* 欧元/美元的卖单在1.3900，在此上方设有停止单，包括1.3915-20和1.3940-50。

* 美元/日圆的买单在101.30-40和101.15-20, offe，卖单在101.90-00。

* 美元/瑞郎的买单在0.8740-50和0.8725-30，卖单在0.8800。

* 欧元/日圆的买单在140.60-70和140.40，卖单在141.30-40和141.55。

* 澳元/美元的买单在0.9350和0.9330，卖单在0.9410和0.9430-40。

* 美元/加元的买单在1.0900和1.0885-90，卖单在1.0950-60。

(编译 高琦 审校 田建华)
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