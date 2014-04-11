《汇市简讯》欧元/美元的买单在1.3845-50、1.3820和1.38

0713GMT

* 欧元/美元的卖单在1.3900，在此上方设有停止单，包括1.3915-20和1.3940-50。

* 美元/日圆的买单在101.30-40和101.15-20, offe，卖单在101.90-00。

* 美元/瑞郎的买单在0.8740-50和0.8725-30，卖单在0.8800。

* 欧元/日圆的买单在140.60-70和140.40，卖单在141.30-40和141.55。

* 澳元/美元的买单在0.9350和0.9330，卖单在0.9410和0.9430-40。

* 美元/加元的买单在1.0900和1.0885-90，卖单在1.0950-60。