台湾汇市：台币创2012年9月来单周最大涨幅，下周台指期结算前不看淡

* 台币结束连四升，惟创2012年9月以来单周最大涨幅 * 外资仍汇入，下周台指期结算前偏强 * 下周实质交投暂看29.80-30.10 路透台北4月11日 - 台币兑美元 周五收低0.2分，结束连四日升值走势。交易员表示，美元徘徊 在三周低点附近，台币亦随亚洲货币在昨日较大的震荡区间内整理。惟本周台币升值达0.81%，创2012年9月以 来单周最大涨幅。 汇银人士称，昨晚虽然美股重挫引发今日亚洲股市回档，但台股却在外资仍小幅汇入支撑下，跌幅相对轻 微。由于下周三4月台指期货 才要结算，在外资偏多操作下，预料台币仍有偏强机会，后续走势则要看 外资回流亚洲新兴市场的趋势是否出现改变。 〞外资(美元)卖压有轻一些，可能是他们觉得30.0以下卖太便宜，应该会休息一下。〞一本地大型银行交 易员说。 另一外商银行交易员则称，今日韩元虽然收升，但也没有升破昨日的高点。整体汇市今日呈现剧烈动荡后 的盘整格局。下周还是要看外资的动向，若汇入力道不减反增，台币实质价位继续升向29.80的机会就存在。 汇银人士认为，下周实质交易区间暂看在29.80-30.10。 本周台币创下2012年9月14日以来的单周最大升值幅度，当时台币涨幅为1.24%。今日台币实质交易区间主 要在30.034-30.089，上日则在29.910-30.070。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价持平；一个月远汇报价T WD1MNDFOR=尾盘在30.015/30.035左右，上日纽约盘收在29.980。 台湾股市 周五收黑0.45%，跌幅轻于亚股。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超23.2 2亿台币，自3月21日以来至今已是连续第15个交易日买超，共计买超907.77亿台币；上交易日修正后为买超46 .86亿台币。 韩国韩元兑美元 周五收升，创两年多来最大单周涨幅，受益于外资持续买进韩股及出口商出脱美元 。韩元兑美元 在韩国市场收报1,035.0，较周四收盘价1,040.2升值0.5%。本周韩元共升值1.8%，为 2011年12月初以来最大升幅。 本周余日重大数据及经济事件： 4/11(五)：美国3月生产者物价指数(PPI)终值；美国路透/密西根大学4月消费者信心指数初值。 下周重大数据及经济事件： 4/14(一): 欧元区2月工业生产 ; 美国3月零售销售 ; 美国2月企业库存; 美联储理事史坦在IMF春季会议 上讲话。 4/15(二): 欧元区2月贸易收支 ; 德国4月ZEW经济景气判断指数 ; 美国3月CPI ; 美国4月纽约联储制造 业指数; 美国2月整体资本净流动 ; 美国4月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 ; 美国亚特兰大联储总 裁洛克哈特讲话; 美国波士顿联储总裁罗森格伦就经济前景发表演说; 美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔 讲话。 4/16(三): 中国第一季国内生产总值(GDP) ; 中国3月社会消费品零售总额和工业增加值; 中国房地产投 资和销售情况3月报告 ; 日本2月工业生产修正值 ; 欧元区通胀率3月终值; 美国3月房屋开工和建筑许可 ; 美国3月工业生产 ; 韩国3月PPI ; 美联储公布经济状况褐皮书; 欧洲央行(ECB)管理委员会会议。 4/17(四): 日本3月消费者信心指数; 德国3月PPI; 美国一周初请失业金人数; 美国费城联储4月制造业指 数。 4/18(五): 中国70个大中城市住宅销售价格3月报告。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.132 30.130 29.970-30.150 30.140 7.77 10.12 元太外汇经纪公司 30.120 30.115 30.035-30.140 30.125 3.17 4.44 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.210/-0.190 -0.225/-0.205 (完)