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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 17:16 BJT

台湾汇市：台币创2012年9月来单周最大涨幅，下周台指期结算前不看淡

* 台币结束连四升，惟创2012年9月以来单周最大涨幅
    * 外资仍汇入，下周台指期结算前偏强
    * 下周实质交投暂看29.80-30.10

    路透台北4月11日 - 台币兑美元 周五收低0.2分，结束连四日升值走势。交易员表示，美元徘徊
在三周低点附近，台币亦随亚洲货币在昨日较大的震荡区间内整理。惟本周台币升值达0.81%，创2012年9月以
来单周最大涨幅。
    
    汇银人士称，昨晚虽然美股重挫引发今日亚洲股市回档，但台股却在外资仍小幅汇入支撑下，跌幅相对轻
微。由于下周三4月台指期货 才要结算，在外资偏多操作下，预料台币仍有偏强机会，后续走势则要看
外资回流亚洲新兴市场的趋势是否出现改变。
    
    〞外资(美元)卖压有轻一些，可能是他们觉得30.0以下卖太便宜，应该会休息一下。〞一本地大型银行交
易员说。
    
    另一外商银行交易员则称，今日韩元虽然收升，但也没有升破昨日的高点。整体汇市今日呈现剧烈动荡后
的盘整格局。下周还是要看外资的动向，若汇入力道不减反增，台币实质价位继续升向29.80的机会就存在。
    
    汇银人士认为，下周实质交易区间暂看在29.80-30.10。
    
    本周台币创下2012年9月14日以来的单周最大升值幅度，当时台币涨幅为1.24%。今日台币实质交易区间主
要在30.034-30.089，上日则在29.910-30.070。       
   
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价持平；一个月远汇报价T
WD1MNDFOR=尾盘在30.015/30.035左右，上日纽约盘收在29.980。
    
    台湾股市 周五收黑0.45%，跌幅轻于亚股。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超23.2
2亿台币，自3月21日以来至今已是连续第15个交易日买超，共计买超907.77亿台币；上交易日修正后为买超46
.86亿台币。 
    
    韩国韩元兑美元 周五收升，创两年多来最大单周涨幅，受益于外资持续买进韩股及出口商出脱美元
。韩元兑美元 在韩国市场收报1,035.0，较周四收盘价1,040.2升值0.5%。本周韩元共升值1.8%，为
2011年12月初以来最大升幅。   
    
    本周余日重大数据及经济事件：
    4/11(五)：美国3月生产者物价指数(PPI)终值；美国路透/密西根大学4月消费者信心指数初值。
    
    下周重大数据及经济事件：
    4/14(一): 欧元区2月工业生产 ; 美国3月零售销售 ; 美国2月企业库存; 美联储理事史坦在IMF春季会议
上讲话。
    4/15(二): 欧元区2月贸易收支 ; 德国4月ZEW经济景气判断指数 ; 美国3月CPI ; 美国4月纽约联储制造
业指数; 美国2月整体资本净流动 ; 美国4月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 ; 美国亚特兰大联储总
裁洛克哈特讲话; 美国波士顿联储总裁罗森格伦就经济前景发表演说; 美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔
讲话。
    4/16(三): 中国第一季国内生产总值(GDP) ; 中国3月社会消费品零售总额和工业增加值; 中国房地产投
资和销售情况3月报告 ; 日本2月工业生产修正值 ; 欧元区通胀率3月终值; 美国3月房屋开工和建筑许可 ; 
美国3月工业生产 ; 韩国3月PPI ; 美联储公布经济状况褐皮书; 欧洲央行(ECB)管理委员会会议。
    4/17(四): 日本3月消费者信心指数; 德国3月PPI; 美国一周初请失业金人数; 美国费城联储4月制造业指
数。
    4/18(五): 中国70个大中城市住宅销售价格3月报告。  
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.132    30.130   29.970-30.150   30.140     7.77   10.12
                                                                       
 元太外汇经纪公司  30.120    30.115   30.035-30.140   30.125     3.17    4.44
                                                                       
 
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 美元/台币六个月期         -0.210/-0.190       -0.225/-0.205
 (完)
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