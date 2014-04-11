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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 15:32 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势依然偏空

0722GMT

* 美元/日圆有可能进一步跌向200日移动均线水准100.8。

* 若日线收在该水准下方，会加速美元/日圆跌向我们设立的目标位。

* 目标位就在心理关口100略上方。

* 停止位仍在102.10上方

* 鉴于云区底部已经上移到102.37，停止位显得很脆弱。

* 浏览英文技术图表，请点选：link.reuters.com/qes48v

(编译 高琦 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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