两岸税务：中国反避税全面调查，台商应及早因应--会计师

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透台北4月11日 - 台湾大型会计师事务所周一表示，预料2013年中国反避税全面调查将更全面扩及各类厂商，台商宜及早因应；此外加速两岸租税协议的签订也有助保障台商权益。
安永中国企业谘询有限公司合伙人洪吉丰指出，反避税已成为近年来中国大陆的税务重点，2012年中国国家税务总局透过管理、服务与调查等三种方式所进行的反避税调查，所带来的补税金额均较前一年大幅增加，他估计2013年的调查将甚至将扩及以往从未接受过调查的厂商。
洪吉丰说，〞台商在大陆经营很久了，只要是利润率偏低或长亏不倒的公司，都可能被调查。〞
他表示，中国的反避税调查追溯期是十年，因此估计近年将会是中国的反避税调查的高峰。他也说，少部分大型、绩优厂商早已注意到中国反避税调查的风险，也已有因应措施；惟比如部分经由第三地投资中国的企业，将利润留在海外，这可能引发中国税务局的进一步调查。
他也表示，不少台商企业与地方政府关系良好，也在中国取得不少优惠政策的补助，比如免费使用土地等，但反避税调查是中央税务机构的政策，即便与地方关系良好也无可回避。
〞台商的决策和管理层对这个风险要有所认识。〞洪吉丰说。
台湾投审会资料显示，1991年至2014年2月间，台商赴陆投资件数共4.1万件、金额1,360.4亿美元，合计约 4.08兆(万亿)台币。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。