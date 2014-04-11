《汇市简讯》欧元/美元涨势不知能否延续到周末

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
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* 欧元/美元从1.3672到1.3906的五日涨势看似疲乏。
* 鉴于当前情况，欧元/美元仍然以买盘为主。
* 预计今日稍晚将浮现获利了结卖盘。
* 若欧元/美元回撤到1.3880，料在此吸引到新的买单承接，若跌至1.3850，将由更大规模的买单涌入。
* 需注意，周线的多头吞噬型态已经将接近三周的跌幅抹去。
* 如果涨势继续，则目标是1.3920和1.3950。
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路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
路透台北4月18日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二早盘微扬；交易员表示，由于东北亚政治情势略见缓和及106/5标售变数尚未厘清，带动106/5殖利率小幅走高，惟量能不大，观望稍后标债结果。