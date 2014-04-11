《汇市简讯》欧元/美元涨势不知能否延续到周末

0723GMT

* 欧元/美元从1.3672到1.3906的五日涨势看似疲乏。

* 鉴于当前情况，欧元/美元仍然以买盘为主。

* 预计今日稍晚将浮现获利了结卖盘。

* 若欧元/美元回撤到1.3880，料在此吸引到新的买单承接，若跌至1.3850，将由更大规模的买单涌入。

* 需注意，周线的多头吞噬型态已经将接近三周的跌幅抹去。

* 如果涨势继续，则目标是1.3920和1.3950。

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