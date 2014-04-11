投行观点：沪港通试点有利于香港吸引跨国企业上市--汇丰

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
路透香港4月11日 - 汇丰环球研究周五发表报告称，沪港股票市场建立交易互联互通机制试点，短期有利A、H股套利，中期来说将可增加香港作为全球跨国企业上市地的吸引力。
汇丰环球研究中国区证劵策略主管孙瑜在报告中指出，沪港通的建立对香港股市的影响较大，因试点规定的投资上海股市的每日投资额度只为其日均成交额的6%，但投资港股的每日额度则达到香港日均成交额的两成。
在昨天中港两地证监会公布消息后，多家A+H股价差较大的股份明显跳涨（参看中港两地上市A+H股股价对比请点选 ），并刺激港股主板成交额升至近1,069亿港元。孙瑜预期，未来AH股价差将会持续收窄。
此外，该行认为内地投资者会对A股市场目前欠缺，或估值较低的香港上市股份感兴趣，该行选出了12只港股，包括港交所 、友邦保险 、腾讯控股 、联想集团 、神州数码 、金山软件 、金沙中国 、新濠国际 、国药 、北控水务 、光大国际 及新奥能源 。
中期而言，汇丰环球认为，对有意接触内地高净值投资者的跨国公司来说，香港作为上市地的吸引力将大大提高。而沪港通对香港股市及金融业的影响，有可能类似于内地开放个人游来港而对本地零售业带来的转变。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。