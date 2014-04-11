投行观点：沪港通试点有利于香港吸引跨国企业上市--汇丰

路透香港4月11日 - 汇丰环球研究周五发表报告称，沪港股票市场建立交易互联互通机制试点，短期有利A、H股套利，中期来说将可增加香港作为全球跨国企业上市地的吸引力。

汇丰环球研究中国区证劵策略主管孙瑜在报告中指出，沪港通的建立对香港股市的影响较大，因试点规定的投资上海股市的每日投资额度只为其日均成交额的6%，但投资港股的每日额度则达到香港日均成交额的两成。

在昨天中港两地证监会公布消息后，多家A+H股价差较大的股份明显跳涨（参看中港两地上市A+H股股价对比请点选 ），并刺激港股主板成交额升至近1,069亿港元。孙瑜预期，未来AH股价差将会持续收窄。

此外，该行认为内地投资者会对A股市场目前欠缺，或估值较低的香港上市股份感兴趣，该行选出了12只港股，包括港交所 、友邦保险 、腾讯控股 、联想集团 、神州数码 、金山软件 、金沙中国 、新濠国际 、国药 、北控水务 、光大国际 及新奥能源 。