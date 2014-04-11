《中国信用市场观察》：债市估值双重修复

作者 徐永

路透上海4月11日 - 中国债券市场四月以来利率债短端和部分高收益债估值双双得到修复，表现为利率债短端收益率快速上行，以及信用债部分个券开始出现机会。

在流动性预期收紧和供给压力等多重因素影响下，利率债短端收益率上行已令前期陡峭化的国债收益率曲线逐步平坦化；而在刚性兑付打破前，信用债市场恐慌错杀后，机构也开始理性面对个券的投资机会和风险。

不过，市场整体交易观望情绪仍然较为浓厚。不确定性之一在于利率债短端收益率的此波上行，是启动了短端抬升并将推动中长端收益率再度走升的序幕，还仅是短暂调整并形成买入机会。

不确定性之二在于利率债短端调整后，短端中高等级信用债目前的收益率下行局面，是否也将面临滞后调整。

对于不确定性的判断来自于判断目前短端国债的表现，是基于流动性驱动，还是来自于基本面预期以及宏观政策的驱动。

**基本面与流动性**

从基本面预期来看，3月份进出口数据同比虽然出现了较大下滑，不过剔除对香港进出口等去年贸易虚增成份后，市场普遍对进出口形势并不悲观。

而政府对宏观调控的最新表态，也显示基本面失速的概率在降低。十二五中期评估报告中指出，单纯以需求管理为主的财政政策和货币政策，在促进经济增长上的运作空间日趋缩小，要创新宏观调控思路和政策组合，坚持需求管理和供给管理并重，着力构建新的内在稳定增长机制。

供给管理更强调人力资本积累，增加社会潜在生产能力，这在目前产能结构过剩的情况下，料将激发部分领域的发展潜力。事实上从目前启动的结构性稳增长策略来看，也不再是简单的投资拉动，而是选择在棚户区，铁道建设等方面发力。

同样，货币政策领域的定向放松，比如已经批准的给国开行住宅金融专项债券，或者针对部分机构的定向信贷额度宽松，都可能更提高宏观调控的效率。

我们倾向认为，供给管理以及结构性的财政刺激和货币宽松政策，有望修正一季度形成的基本面悲观预期。对流动性预期则中性偏空，因此短端国债较有可能是在两者的综合影响的一个反映，并有可能传导到长端。

值得注意的是，流动性可能不会出现整体性的宽松局面，如降准或降息。但货币市场利率，在社融增速和m2增速缺口持续缩小的情况下，仍然能维持较低水平，未来走高的判断来自于社融二月份后是否会重新高增长。

而目前短端利率债的表现，能否传导到信用债，除了要看基本面的预期外，还要看一些货币基金的需求状况，因为随着同业存款收益率的下降，货币基金对短端信用债的需求也在增加，这将对中高等级信用债收益率的继续下行形成支撑。

至于高收益债的表现，年报披露后估计有近10只的债券因为连续亏损而面临暂停上市，这些债也成为前期调整的重点。但如果从个券来看，以华锐风电 为例，其有两只公司债面临暂停上市，但其中的11华锐01今年底面临回售选择权，如果投资者判断发行人年底回购的问题不大的情况下，这些债券前期的下跌就是买入机会。