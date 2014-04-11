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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 16:49 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期略收升，数据影响偏中性

* 人民币即期收盘略升
    * 供求平衡成交平淡
    * 短期内人民币大幅走贬的可能性甚微
    * 本周宽幅振荡后近收平

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京4月11日 - 人民币兑美元即期汇率 周五收盘略升值，中间价微幅上
涨。市场供求基本平衡，成交较为平淡。交易人士认为短期内人民币大幅走贬的可能性甚微
。
        
    一国有大行交易员说，预计短期内维持窄区间波动，人民币应不会再出现大的贬值，但
“涨回去应该也没那么快，近期也没有什么好的观察点，跟着市场做做看吧。”他并认为，
早间公布的通胀数据几无影响。
    
    一外资银行交易员认为数据面显示中国经济难乐观，但综合国际收支顺差等因素来看，
对外汇市场的影响可能还是偏中性。
    
    中国3月通胀符合预期，但PPI降幅持续扩大凸显企业困境。在稳增长压力下，通胀保持
温和，为宏观政策调控提供更多腾挪空间。 
    
    全球汇市方面，周五日圆兑美元跌约0.3%，但是仍可能录得3月初以来最佳单周表现，
因美国股市信心下滑促使投资者涌向避险资产。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：       
 以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=P
 BOC>，以及离岸市场人民币的主要报价：
                                                       
 在岸市场人民币兑美元      今日               上日     升贬
 即期成交价格              6.2113             6.2125   0.02%
 中间价                    6.1495             6.1510   0.02%
 成交额                    122亿美元                   
                                                       
 日内相对于中间价最大波幅  -1.06% (上限±2%)  日高     日低
 日内波动幅度(pips)        75                 6.2072   6.2147
 2014年来即期升贬值幅度    -2.53%                      
 1年期美元/人民币掉期升水  490                         
                                                       
                                                       
                                                       
 离岸人民币市场,北京时间1  今日               上日     
 6:37                                                  
 1年期NDF                  6.2355/85          6.234    
 CNH即期                   6.2114/20          6.21     
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）

 (发稿 李然/李文科; 审校 吴云凌/黄凯)
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