更新版 1-中国汇市：人民币即期略收升，数据影响偏中性

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
* 人民币即期收盘略升 * 供求平衡成交平淡 * 短期内人民币大幅走贬的可能性甚微 * 本周宽幅振荡后近收平 (更新收盘报价和评论) 路透北京4月11日 - 人民币兑美元即期汇率 周五收盘略升值，中间价微幅上 涨。市场供求基本平衡，成交较为平淡。交易人士认为短期内人民币大幅走贬的可能性甚微 。 一国有大行交易员说，预计短期内维持窄区间波动，人民币应不会再出现大的贬值，但 “涨回去应该也没那么快，近期也没有什么好的观察点，跟着市场做做看吧。”他并认为， 早间公布的通胀数据几无影响。 一外资银行交易员认为数据面显示中国经济难乐观，但综合国际收支顺差等因素来看， 对外汇市场的影响可能还是偏中性。 中国3月通胀符合预期，但PPI降幅持续扩大凸显企业困境。在稳增长压力下，通胀保持 温和，为宏观政策调控提供更多腾挪空间。 全球汇市方面，周五日圆兑美元跌约0.3%，但是仍可能录得3月初以来最佳单周表现， 因美国股市信心下滑促使投资者涌向避险资产。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=P BOC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2113 6.2125 0.02% 中间价 6.1495 6.1510 0.02% 成交额 122亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.06% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 75 6.2072 6.2147 2014年来即期升贬值幅度 -2.53% 1年期美元/人民币掉期升水 490 离岸人民币市场,北京时间1 今日 上日 6:37 1年期NDF 6.2355/85 6.234 CNH即期 6.2114/20 6.21 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然/李文科; 审校 吴云凌/黄凯)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。