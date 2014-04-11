欧元债市：希腊10年期公债收益率走高，上日发行五年券反应良好

企业并购：黑石将斥资约20亿美元买下EagleClaw Midstream
路透4月17日 - 美国西德克萨斯州特拉华盆地地区最大的民营管线与加工设备运营商EagleClaw Midstream Ventures LLC表示，同意以大约20亿美元的价格，将自身出售给黑石集团(Blackstone Group)管理的基金。
路透伦敦4月11日 - 希腊10年期公债收益率(殖利率)周五上扬，表现逊于其他欧元区公债，上日希腊重返市场发行五年期债券，市场反应良好。
希腊10年期公债收益率 上扬4个基点，至6.018%。
希腊周四发行30亿欧元五年期新债，收益率4.95%。新债预定周五稍晚开始交易。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透4月17日 - 美国西德克萨斯州特拉华盆地地区最大的民营管线与加工设备运营商EagleClaw Midstream Ventures LLC表示，同意以大约20亿美元的价格，将自身出售给黑石集团(Blackstone Group)管理的基金。
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)