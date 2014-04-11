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债券 | 2014年 4月 11日 星期五 15:57 BJT

欧元债市：希腊10年期公债收益率走高，上日发行五年券反应良好

路透伦敦4月11日 - 希腊10年期公债收益率(殖利率)周五上扬，表现逊于其他欧元区公债，上日希腊重返市场发行五年期债券，市场反应良好。

希腊10年期公债收益率 上扬4个基点，至6.018%。

希腊周四发行30亿欧元五年期新债，收益率4.95%。新债预定周五稍晚开始交易。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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