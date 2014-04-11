中国证券：沪港通双向交易将统一用人民币结算--证监会发言人

路透上海4月11日 - 在中国和香港监管层周四联合宣布沪港股票市场开展交易互联互通机制试点后，中国证监会新闻发言人周五进一步厘清细节，沪港通双向交易将统一用人民币结算。

证监会发言人张晓军在新闻例会上指出，下一步两地证监会将完善互联互通方案，出台规范文件，做好技术准备，对现有的备忘录进行补充，实现跨境监管，制定有关交易方式和信息披露的实施，总体上不会改变两地现行法律法规和投资者交易习惯。

他指出，此次沪港通合作未涉及深圳证交所，主要考虑有利于风险防范，沪港两地市场估值水平相近。

中国证监会周四与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要6个月准备时间。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。