更正-新债招标：中国进出口行三年增发债收益率“5.25%”(非“5.2393%”），低于预期--业内人士

美国政经：特朗普将寻求改革高阶海外劳工签证计划，鼓励招聘美国人
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
(内文中首段，加权中标收益率应为“5.25%”，非“5.2393%”)
路透上海4月11日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的三年期固息增发债加权中标收益率为5.25%，低于此前预测均值5.30%；边际中标收益率为5.2624%，投标倍数为3.93倍。
该期债为进出口行2014年第二十二期三年期固定利率金融债的增发债券，票面利率为5.2393%，将采用多重价格中标(美国式)招标方式。
该债起息日为2014年4月2日，缴款日为4月15日，到期日为2017年4月2日，本期债券上市后同2014年第二十二期金融债券合并交易。
以下为具体发行条款：
2014年24期金融债
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招标规模上限 60亿元
期限/计息方式 三年固息
招标方式 多重价格中标（美国式）
缴款日 4月15日
起息日 4月2日
发行期 4月11日-4月15日
上市日 4月21日
基本承销额 无
承揽费 0.05%
-------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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