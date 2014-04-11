更正-新债招标：中国进出口行三年增发债收益率“5.25%”(非“5.2393%”），低于预期--业内人士

(内文中首段，加权中标收益率应为“5.25%”，非“5.2393%”)

路透上海4月11日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的三年期固息增发债加权中标收益率为5.25%，低于此前预测均值5.30%；边际中标收益率为5.2624%，投标倍数为3.93倍。

该期债为进出口行2014年第二十二期三年期固定利率金融债的增发债券，票面利率为5.2393%，将采用多重价格中标(美国式)招标方式。

该债起息日为2014年4月2日，缴款日为4月15日，到期日为2017年4月2日，本期债券上市后同2014年第二十二期金融债券合并交易。

以下为具体发行条款：

2014年24期金融债

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招标规模上限 60亿元

期限/计息方式 三年固息

招标方式 多重价格中标（美国式）

缴款日 4月15日

起息日 4月2日

发行期 4月11日-4月15日

上市日 4月21日

基本承销额 无

承揽费 0.05%