金属期市：LME期镍创13个月高点，周线料10周内九度上涨

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
“我们预计镍将在今年底升到每吨19,500美元，主要是受印尼矿石出口禁令的相关因素推动。”
0731GMT，LME三个月期镍合约 涨至每吨17,330美元，稍早曾触及2013年2月20日以来的最高点17,350美元。镍价格年内迄今已经上扬了近25%。
LME期铝合约 升到每吨1,902美元，为去年11月1日以来最高，年内迄今的涨幅超过5%。
“新浮现的推动铝市场的最大动因来自于俄罗斯铝业。俄铝赢得了针对LME仓储改革的诉讼，令市场额外获得供应的希望受到打压。”Keenan补充道。
LME期铜合约 上涨0.5%，报每吨6,687美元。铜价疲软和融资紧张正导致矿业公司削减或暂停开采相关支出，使这方面的投资降至四年低位，矿产商目前更关注减少成本与债务。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/高琦 审校 艾茂林/杜明霞)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。