金属期市：LME期镍创13个月高点，周线料10周内九度上涨

“我们预计镍将在今年底升到每吨19,500美元，主要是受印尼矿石出口禁令的相关因素推动。”

0731GMT，LME三个月期镍合约 涨至每吨17,330美元，稍早曾触及2013年2月20日以来的最高点17,350美元。镍价格年内迄今已经上扬了近25%。

LME期铝合约 升到每吨1,902美元，为去年11月1日以来最高，年内迄今的涨幅超过5%。

“新浮现的推动铝市场的最大动因来自于俄罗斯铝业。俄铝赢得了针对LME仓储改革的诉讼，令市场额外获得供应的希望受到打压。”Keenan补充道。

LME期铜合约 上涨0.5%，报每吨6,687美元。铜价疲软和融资紧张正导致矿业公司削减或暂停开采相关支出，使这方面的投资降至四年低位，矿产商目前更关注减少成本与债务。（完）

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