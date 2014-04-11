IEA月报：2014年全球石油日需求增速预估和供应前景双双下调

IEA对非OPEC国家今年供应预估的调降幅度较大，并调高对OPEC(石油输出国组织)的需求。

根据IEA数据，OPEC供应在3月下滑890,000桶/日，至2,962万桶/日，IEA称OPEC势必得增产，才能因应今年下半年对OPEC石油的需求。(完) (编译 朱晓军/李婷仪 审校 于春红/蔡美珍)