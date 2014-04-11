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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 16:25 BJT

IEA月报：2014年全球石油日需求增速预估和供应前景双双下调

“2014年俄罗斯石油需求预估向下调整，使得全球需求成长预估随之减少，”IEA报告称。“克里米亚情势的发展已经削弱俄罗斯宏观经济前景。”

IEA对非OPEC国家今年供应预估的调降幅度较大，并调高对OPEC(石油输出国组织)的需求。

根据IEA数据，OPEC供应在3月下滑890,000桶/日，至2,962万桶/日，IEA称OPEC势必得增产，才能因应今年下半年对OPEC石油的需求。(完) (编译 朱晓军/李婷仪 审校 于春红/蔡美珍)
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