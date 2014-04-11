IEA月报：2014年全球石油日需求增速预估和供应前景双双下调

美国政经：特朗普将寻求改革高阶海外劳工签证计划，鼓励招聘美国人
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
“2014年俄罗斯石油需求预估向下调整，使得全球需求成长预估随之减少，”IEA报告称。“克里米亚情势的发展已经削弱俄罗斯宏观经济前景。”
IEA对非OPEC国家今年供应预估的调降幅度较大，并调高对OPEC(石油输出国组织)的需求。
根据IEA数据，OPEC供应在3月下滑890,000桶/日，至2,962万桶/日，IEA称OPEC势必得增产，才能因应今年下半年对OPEC石油的需求。(完) (编译 朱晓军/李婷仪 审校 于春红/蔡美珍)
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
路透新加坡4月18日 - 现货金可能跌破在1,281美元的支撑位，并向下道支撑位1,265美元滑落，之前上攻始于2016年7月11日高点1,374.71美元的下跌趋势线未果。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。