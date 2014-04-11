路透4月11日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 欧元/美元：突破1.3877美元后，我们不再建议卖出。在欧元/美元再创新高之前，唯一剩下的阻力位是78.6%费波纳奇回档技术位1.3905美元。若该水准也被突破(眼下看来很有可能)，下一步欧元/美元将升向前次高位1.3967美元和10月高位1.3995美元。如果欧元/美元今天收在1.3836美元下方，那么上述状况就不会发生。

* 美元/日圆：尽管再度面临压力，且几次都试图收在偏空旗形形态的底线下方，但市场看似仍不愿卖出美元/日圆。因此，美元/日圆可能还会在底线整理一两天之后才会弃守。因此，我们的策略将是在接近101.97-102.16日圆的时机卖出。

* 英镑/美元：1.6754美元这波小幅回撤可能已经完成，但除非英镑回到1.6800美元上方，否则会有至少跌向1.6725美元区域的可能。考虑到从近期低位1.6555美元已完成的五浪走势，我们认为昨天的回落幅度微不足道。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3898 1.3887 +0.08 +1.11 1.3745

美元/日圆 101.74 101.50 +0.24 -3.38 105.30

欧元/日圆 141.40 141.00 +0.28 -2.23 144.63

美元/瑞郎 0.8753 0.8764 -0.13 -1.96 0.8928

英镑/美元 1.6776 1.6783 -0.04 +1.33 1.6556

美元/加元 1.0930 1.0933 -0.03 +2.92 1.0620

澳元/美元 0.9390 0.9413 -0.24 +5.35 0.8913

新西兰元/美元 0.8678 0.8680 -0.02 +5.75 0.8206

欧元/瑞郎 1.2167 1.2168 -0.01 -0.85 1.2271

欧元/英镑 0.8284 0.8272 +0.15 -0.16 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0736 9.0723 +0.01 +2.56 8.8474

美元/挪威克朗 5.9239 5.9282 -0.07 -2.35 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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