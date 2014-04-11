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市场报道 | 2014年 4月 11日 星期五 16:20 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元现汇呈现超买

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* 预计英镑/美元将深跌，并下破10日移动均线水准1.6681

* 汇价目前接近于波林格区间的上缘1.6796，这相当于超买讯号

* 市场处于超买，加剧了英镑兑美元的下跌可能性

* 浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/tus48v

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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