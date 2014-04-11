更新版 1-中国行业：3月汽车产销创历史新高，国产品牌乘用车市场份额比续降-中汽协

台湾汇市：台币盘初于平盘附近狭幅波动，不确定因素充斥观望气氛浓
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
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路透北京4月11日 - 中国汽车工业协会周五公布，3月汽车产销创历史新高，分别完成220.17万辆和216.91万辆，比上月分别增长34.4%和35.8%，比上年同期分别增长5.6%和6.6%。
但中国品牌乘用车市场份额比同期继续下降，外资品牌，如福特汽车 ，丰田汽车 都有快速增长。
数据并显示，一季度中国汽车产销分别完成589.17万辆和592.23万辆，比上年同期均增长9.2%，增速比上年同期分别下降3.6和4个百分点。
中汽协新闻稿称，2014年3月乘用车产销同比保持增长，商用车产销量较高，汽车出口低于同期水平，行业前十企业继续保持较快增长水平，新能源汽车产销增速快。
此前数据显示，中国今年1-2月汽车产销均保持10%以上增长。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
上海期交所铝价涨0.10%至14,555元人民币(2,116美元)，盘初一度下滑。交易员认为，这是因为该合约周一达到近四年高位后投资者锁定获利，而后买家返场所致。